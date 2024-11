Dall’Inter al Milan a gennaio: sondato l’erede di Calhanoglu

Con l’arrivo di Oaktree, è noto, la strategia dell’Inter ha preso una direzione precisa: in fase di calciomercato bisogna puntare su profili giovani, con investimenti da valorizzare sia a livello tecnico, che economico. In questa categoria rientrano i nomi del possibile erede di Calhanoglu.

Sul taccuino c’è da diverse settimane anche Reda Belahyane dell’Hellas Verona. Il classe 2004 marocchino, però, sarebbe finito anche nel mirino del Milan, come riportato da La Gazzetta dello Sport. I rossoneri sono rimasti ben impressionati dalle sue prestazioni e potrebbero puntare su di lui a gennaio.

L’ipotesi derby di mercato, allora, potrebbe farsi sempre più concreta nel caso in cui il Milan dovesse scegliere seriamente la pista Belahyane, attualmente in lizza insieme a Frendrup del Genoa e Gourna-Douath del Salisburgo, anche lui accostato all’Inter in passato.