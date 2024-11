Tradimento totale all’Inter: cosa sta succedendo con Skriniar

Si intensificano giorno dopo giorno le voci su un possibile ritorno di Milan Skriniar in Italia. L’avventura dell’ex centrale dell’Inter al Paris Saint Germain non è mai decollata in questo suo anno e mezzo in Francia, così come il rapporto con il tecnico Luis Enrique.

Per questa ragione il difensore slovacco viene considerato come una delle riserve del Psg e non sta trovando lo spazio che probabilmente si sarebbe aspettato dopo aver salutato l’Inter a parametro zero nell’estate 2023.

Un addio che certamente non era stato gradito dai tifosi nerazzurri, i quali negli anni avevano stretto con Skriniar un rapporto solidissimo fondato sulla fiducia reciproca. A ‘macchiare’ definitivamente il legame con il centrale slovacco, però, potrebbe essere la sua prossima destinazione in vista del calciomercato di gennaio.

A fronte della rottura del crociato di Cabal, che si unisce a quella subita da Bremer il mese scorso, la Juventus dovrà intervenire sul mercato di riparazione con almeno due difensori. Uno di questi, come confermato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere proprio Milan Skriniar.

Il centrale del Psg è in cima alla lista dei desideri di Giuntoli e Thiago Motta, nonostante il costo elevato del cartellino e l’ingaggio da 10 milioni di euro netti. In tal senso, la Juventus tenterà di strappare un prestito a condizioni agevolate per far tornare in Italia l’ex interista.