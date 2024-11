L’Inter riparte ad Appiano Gentile: buona notizia per Inzaghi

Dopo alcuni giorni di pausa l’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile, nonostante i 15 giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ranghi ridotti, dunque, per Inzaghi che però può consolarsi con una buona notizia in vista della sfida contro il Verona.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nella giornata di ieri Carlos Augusto è stato l’unico ad allenarsi. Dopo quasi un mese di stop per un risentimento muscolare, l’esterno brasiliano ce la starebbe mettendo tutta per tornare a disposizione di Inzaghi dopo la sosta.