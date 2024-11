Pugno duro AIA con Mariani: la PUNIZIONE dopo Inter-Napoli

Le parole di Antonio Conte sull’utilizzo del VAR hanno acceso un polverone al termine di Inter-Napoli, che sta proseguendo in questi giorni. A farne le spese è stato anche l’arbitro del match di San Siro, Maurizio Mariani.

Al netto della corretta applicazione del protocollo, infatti, il rigore concesso per fallo di Anguissa su Dumfries, infatti, sarebbe stato considerato “da evitare”, secondo i vertici dell’AIA. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il massimo organo arbitrale italiano abbia preso la decisione di “retrocedere” in Serie B per un po’ di tempo Mariani, dopo l’episodio di Inter-Napoli.