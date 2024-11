Sfogo Conte post Inter-Napoli: c’è la SORPRESA sulla sanzione

Continuano a fare discutere le parole di Antonio Conte nel post-partita di Inter-Napoli, con Aurelio De Laurentiis che si è unito alla polemica, dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta. L’ex allenatore nerazzurro si è scagliato contro il VAR, utilizzando un linguaggio duro e schietto.

Tuttavia, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, Conte non dovrebbe incappare in alcuna sanzione per quanto accaduto. Il tecnico, infatti, non dovrebbe essere deferito dal momento che non vi sarebbe stata alcuna offesa o dichiarazione lesiva nelle sue parole.