Tutto fatto con l’Inter: firma low cost, attesa l’ufficialità

Con la pausa Nazionali di due settimane, l’Inter è tornata a dedicarsi ad altre attività importanti extra campo come il mercato. Per due settimane, infatti, il campionato rimarrà fermo per fare spazio agli impegni internazionali delle selezioni.

Nel frattempo, i dirigenti nerazzurri si sono affrettati per chiudere all’inizio di questa settimana una trattativa che andava avanti da qualche giorno. Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, è tutto fatto per il rinnovo del contratto di Yann Bisseck.

Il centrale tedesco è pronto a firmare fino al giugno 2029 e nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente dal club nerazzurro. Grazie alla crescita evidenziata nell’ultimo anno, il difensore ha strappato un aumento di ingaggio che passa da 700mila euro a circa un milione e mezzo. Un costo relativamente ‘basso’ per gli standard dell’Inter, perfettamente in linea con i parametri di Oaktree che crede tantissimo alle potenzialità di Bisseck.