Conte SHOCK: svelata l’accusa agli arbitri dopo il rigore di Calhanoglu

La partita tra Inter e Napoli della scorsa domenica, verrà soprattutto ricordata per le polemiche fin troppo esagerate cui abbiamo assistito nel post partita. Dallo sfogo in diretta televisiva e in conferenza stampa di Antonio Conte, passando per le accuse lanciate da Aurelio De Laurentiis nei giorni successivi contro il presidente Beppe Marotta.

Insomma, un clima fin troppo teso, generato peraltro da un episodio che non ha inciso sul risultato finale del big match di San Siro per via del rigore fallito da Hakan Calhanoglu. Tornando su quell’episodio che tanto ha fatto infuriare Conte durante la gara, BordoCam di Dazn ha portato alla luce quella che è stata la reale reazione del tecnico nei pressi della panchina del Napoli.

Una volta assegnata la massima punizione in favore dell’Inter per via del contatto tra Anguissa e Dumfries, Conte ha subito ripetuto più volte all’indirizzo degli arbitri: “Ma state scherzando?”. Una volta scampato il pericolo, ecco che l’allenatore si è rivolto verso il IV Ufficiale Marcenaro lanciando una durissima accusa tentando di coprirsi la bocca con la mano: “Ci avete provato…”. Decisivo, infine, l’intervento di Oriali e della panchina azzurra allontanare e placare l’ira l’ex interista.