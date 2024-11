Inzaghi sorride ad Appiano: infermeria Inter pronta a svuotarsi

Dopo aver ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile senza 15 calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, Simone Inzaghi si appresta finalmente a recuperare anche l’ultimo nerazzurro della lista degli infortunati fuori ormai da qualche settimana.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport questa mattina, Carlos Augusto è infatti vicinissimo al rientro in gruppo. L’esterno brasiliano, che aveva riportato un risentimento ai flessori della coscia sinistra sul manto in erba sintetica dello Young Boys, svolgerà ancora per qualche giorno un lavoro personalizzato.

All’inizio della prossima settimana, invece, l’ex Monza dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Se non ci saranno intoppi, dunque, Carlos Augusto dovrebbe fare in tempo per rientrare tra i convocati della sfida di sabato 23 novembre in trasferta contro il Verona.