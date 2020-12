The Telegraph – Eriksen-Inter, addio a gennaio? Il regime fiscale italiano ostacola il ritorno in Premier League

Tra Eriksen, l’Inter e Conte ci si mettono pure le agevolazioni fiscali. L’addio del fantasista danese nella finestra invernale di mercato sembra essere scontato ma potrebbero esserci problemi legati ad un suo possibile ritorno in Premier League.

Come riportato infatti dal quotidiano The Telegraph, nella scelta di Eriksen di approdare in Italia ha pesato inevitabilmente anche il regime fiscale che esonera i giocatori stranieri dal pagamento delle tasse sul 50% del loro stipendio. Per godere però di questi vantaggi, Eriksen dovrebbe rimanere in Italia per almeno due anni. Un addio dopo solo 12 mesi vanificherebbe il tutto.

