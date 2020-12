Antonio Conte è il responsabile numero uno dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League e dall’Europa. E’ questo l’esito del sondaggio lanciato su Gazzetta.it dopo lo 0-0 di San Siro contro lo Shakhtar.

Su quasi 30mila voti (29.450), l’84,5% dei votanti ha scelto come Conte come colpevole. Per il 9% l’eliminazione è da imputare alla squadra, per il 6,5% è colpa di una rosa non di livello europeo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<