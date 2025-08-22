22 Agosto 2025

Galatasaray sul titolare dell’Inter: “Insistono per averlo”

A quasi una settimana del termine della finestra estiva del calciomercato, non sono ancora del tutto esclusi colpi di scena in casa Inter. Oltre all’acquisto di un forte difensore centrale, il club nerazzurro dovrà definire una serie di uscite da tempo programmate. In primo piano quella di Mehdi Taremi: l’iraniano è rientrato a Milano e si allena con l‘U23 in attesa che si sblocchi la sua cessione.

Un altro addio, in questo caso inaspettato, potrebbe essere quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha ricevuto parecchi sondaggi in questa sessione, tra cui quello molto insistente del Galatasaray. Secondo quanto anticipato da Santi Aouna su X, l’ex Bayern Monaco potrebbe presto ricevere una nuova offerta per lasciare l‘Inter.

Questa l’indiscrezione su Pavard: “Allo stesso tempo, i turchi insistono per ingaggiare Benjamin Pavard e hanno già parlato con il giocatore e l’Inter”. Il club nerazzurro non lo ritiene incedibile e lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, anche se a questo punto del mercato preferirebbe tenerlo ancora una stagione. Anche perché, come scritto più volte, l’approdo di un altro difensore è garantito e non dipenderà dalle uscite.

