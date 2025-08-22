Chivu sorride verso il Torino: 2 recuperi chiave per la gara

Lunedì sera partirà ufficialmente la stagione dell’Inter con la prima sfida che sarà in casa contro il Torino per il primo turno di Serie A. Sarà il debutto ufficiale di mister Cristian Chivu a San Siro e per questo non vuole assolutamente sbagliare la partita, è in corso una preparazione attenta al match e alla sfida con i granata.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, due buone notizie per il tecnico rumeno arrivano dall’infermeria visto che sono pienamente recuperati due giocatori importanti per le rotazioni e per le idee tattiche dell’ex allenatore del Parma. Si tratta di Davide Frattesi e anche di Carlos Augusto.

I due giocatori nerazzurri sono tornati ad allenarsi in gruppo in vista dell’esordio stagionale in gara ufficiale e entrambi sperano di rientrare nell’elenco dei convocati anche se si sono uniti agli allenamenti con il resto della squadra solo oggi. L’unico fuori dal gruppo rimane quindi Taremi che si allena a parte in attesa della cessione.