“Un difensore che costa tanto”: l’Inter piazza il nuovo colpo

Dopo aver definito il centrocampo con l’ultimo acquisto legato ad Andy Diouf, le forze dell’Inter sul mercato si concentreranno da questo momento in avanti quasi interamente sul reparto difensivo. Cristian Chivu ha chiesto un rinforzo di altissimo livello, consapevole anche del budget elevato ancora a disposizione nelle casse del club.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta di Calciomercato.it, l’Inter avrebbe dunque deciso di accelerare le pratiche e puntare parecchio sul nuovo centrale: “Se l’Inter farà un grande investimento in difesa, non sarà facile tornare su Lookman. Le riunioni che ci sono state in questi giorni tra Chivu e tra la dirigenza dell’Inter hanno stabilito come priorità centrocampista e difensore. L’Inter non sta trattando difensori da 5 milioni di euro, ma neanche da 15 o da 20, l’Inter è su difensori che costano tanto, tanto, tanto”.