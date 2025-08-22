22 Agosto 2025

“Un difensore che costa tanto”: l’Inter piazza il nuovo colpo

Maxi budget a disposizione

Dopo aver definito il centrocampo con l’ultimo acquisto legato ad Andy Diouf, le forze dell’Inter sul mercato si concentreranno da questo momento in avanti quasi interamente sul reparto difensivo. Cristian Chivu ha chiesto un rinforzo di altissimo livello, consapevole anche del budget elevato ancora a disposizione nelle casse del club.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta di Calciomercato.it, l’Inter avrebbe dunque deciso di accelerare le pratiche e puntare parecchio sul nuovo centrale: “Se l’Inter farà un grande investimento in difesa, non sarà facile tornare su Lookman. Le riunioni che ci sono state in questi giorni tra Chivu e tra la dirigenza dell’Inter hanno stabilito come priorità centrocampista e difensore. L’Inter non sta trattando difensori da 5 milioni di euro, ma neanche da 15 o da 20, l’Inter è su difensori che costano tanto, tanto, tanto”.

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.