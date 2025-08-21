Chi è Andy Diouf, il mediano tutto muscoli coi piedi buoni

Con un vero e proprio blitz di mercato, l‘Inter ha trovato in pochissime ore l’accordo totale con il Lens per il trasferimento a titolo definitivo di Andy Diouf. Il centrocampista francese, dunque, sta per diventare un nuovo calciatore nerazzurro, per la gioia di Cristian Chivu che da settimane spingeva per avere un mediano con certe caratteristiche fisiche e tattiche.

Andy Diouf Inter

Nonostante i numerosi profili accostati al centrocampo dell’Inter negli ultimi giorni, ad avere la meglio è stato il classe 2003 Andy Diouf. Calciatore che in Italia era stato accostato prevalentemente al Napoli, ma che i nerazzurri sono riusciti a bloccare dopo il via libera finalmente incassato da Asllani per la cessione in prestito al Torino.

Un calciatore strategicamente molto importante per l’Inter che consentirà a Chivu di poter sperimentare il tanto atteso cambio modulo. Il tecnico rumeno, infatti, ha insistito parecchio con i suoi dirigenti per avere un mediano tutto muscoli in grado di poter coprire ampie zone di campo, sfruttando una fisicità che nel campionato italiano potrebbe fare la differenza.

Andy Diouf Transfermarkt

L’accordo tra Inter e Lens per il trasferimento a titolo definitivo di Andy Diouf è arrivato sulla base di un’offerta da 20 milioni di euro che potrebbe raggiungere quota 25 tramite i bonus. Si tratta di un colpo sia per il presente ma anche per il futuro, considerata la giovane età del centrocampista che avrebbe avuto ancora tre anni di contratto con i francesi.

Si tratta del terzo trasferimento importante della carriera di Diouf, dopo i 5,5 milioni di euro spesi dal Basilea per acquistarlo dal Rennes e i 14 milioni investiti dal Lens nell’estate 2023 per riportarlo in Francia. In questo momento, invece, Transfermakt quota il cartellino del mediano francese sui 15 milioni di euro.

Carriera Andy Diouf

Andy Diouf, nato a Neuilly-sur-Seine il 17 maggio 2003, è cresciuto nelle giovanili del PSG e del Boulogne-Billancourt prima di passare a quelle del Rennes nel 2018. Promosso successivamente in prima squadra, ha fatto il suo esordio ufficiale in Ligue 1 il 9 maggio del 2021 contro il Paris Saint Germain. Dopo una stagione con scarso minutaggio, ecco la chiamata del Basilea che in una sola stagione gli ha dato fiducia e protagonismo.

Una crescita disarmante che ha dunque attirato l’interesse dei dirigenti del Lens, abili a riportarlo in Francia per un affare da 14 milioni di euro. Con la formazione francese è subito diventato un titolare inamovibile, ergendosi a pilastro del centrocampo soprattutto nella passata stagione chiusa con 34 presenze in campionato, un gol e due assist.

Andy Diouf skills e caratteristiche

Andy Diouf è proprio il genere di centrocampista tutto muscoli che Chivu aveva richiesto alla propria dirigenza. Un calciatore di 187 centimetri con una fisicità possente, molto forte nei duelli ma anche in progressione. E’ un mediano che predilige giocare in una linea a due, capace di coprire ampi spazi grazie alla sua velocità e al suo motore instancabile.

Diouf è un centrocampista dinamico che ama trasportare il pallone da una parte all’altra, ma allo stesso tempo dotato anche di un ottimo mancino. Tra i punti di forza spicca dunque la capacità di spaccare il campo con una conduzione potente e veloce, la progressione nei passaggi e la visione di gioco, ma soprattutto l’atletismo e la fisicità. Non rinuncia al tiro da fuori e spesso calcia anche punizioni dalla distanza.

Per quanto riguarda i punti deboli, riportiamo alcuni numeri che all’Inter dovrà incrementare. Nelle ultime stagioni ha fatto registrare un basso numero di intercetti in fase di non possesso e di duelli aerei vinti. Può senz’altro migliorare anche nella precisione di tiri e passaggi, così come nella costanza di prestazioni all’interno di una stagione per evitare alcuni alti e bassi avuti nella sua giovane carriera.