Di Marzio: “Inter, accordo TOTALE per colpo da 20 milioni”

Come un fulmine a ciel sereno, questo pomeriggio Gianluca Di Marzio ha annunciato il nuovo acquisto a sorpresa dell’Inter. Dopo vari sondaggi avanzati a centrocampo, il club nerazzurro si appresta a definire il colpo di un giovane talento di cui non si era ancora parlato.

Stando a quanto riportato dal giornalista, l’Inter ha già raggiunto l’accordo con il Lens per il trasferimento a titolo definitivo di Andy Diouf. Centrocampista francese classe 2003, era stato accostato nelle scorse settimane anche al Napoli: per i nerazzurri si tratta di un’operazione da 20 milioni di euro che potrebbe raggiungere i 25 con i bonus.

Come spiegato da Di Marzio, esiste già un accordo verbale tra Inter e Lens per una trattativa che si appresta a giungere nelle fasi conclusive. Intesa totale sul contratto anche tra il club nerazzurro e Diouf, a questo punto vicinissimo a diventare un nuovo innesto interista dopo la cessione già definita di Asllani al Torino.