Assist del Milan: l’Inter torna a sognare il colpo Ederson

Dopo l’abbandono del sogno Ademola Lookman, l’Inter ha deciso di virare sul reparto di centrocampo come primo obiettivo per rinforzare la rosa in questi ultimi giorni della sessione estiva di mercato. La dirigenza nerazzurra gode di un buon bottino che deve scegliere come investire al meglio per migliorare la squadra.

A inizio estate un obiettivo molto importante era stato quello di Ederson, centrocampista dell’Atalanta, che veniva indicato come possibile sostituto di Calhanoglu quando il turco sembrava indirizzato verso il Galatasaray. Secondo quanto riferito dall’edizione bergamasca del Corriere della Sera, ora il brasiliano è di nuovo un obiettivo.

L’Inter sarebbe infatti di nuovo intenzionata a fare un tentativo per portare Ederson alla corte di Cristian Chivu e infatti anche l’Atalanta si sta cautelando. L’aiuto a Marotta stavolta può arrivare dal Milan che sta trattando la cessione di Musah proprio alla società di Bergamo e questo potrebbe favorire l’uscita del regista brasiliano.