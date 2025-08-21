Romano annuncia “Asllani al Torino”: tutti i dettagli

Dopo il mancato accordo con il Bologna nei contatti avuti nella giornata di ieri, Kristjan Asllani ha deciso invece di accettare il corteggiamento serrato del Torino nei suoi confronti. Per l’Inter si sblocca finalmente la cessione del centrocampista classe 2002, con una formula che va incontro soprattutto alle esigenze del club granata.

Come annunciato da Fabrizio Romano su X, è fatta per “Asllani al Torino. Accordo raggiunto per il prestito del centrocampista albanese a € 1,5 milioni di euro. Il Torino avrà anche una clausola di riscatto da 12 milioni di euro e una clausola di rivendita incluse nell’accordo. Se verrà riscattato nel 2026, avrà un contratto triennale al Torino”.

Il giornalista ha inoltre aggiunto che in caso di riscatto “l’Inter avrà una clausola di rivendita del 20%”. Una percentuale che ovviamente verrebbe sommata ai 12 milioni che il club nerazzurro punta ad incassare tra un anno dalla cessione di Asllani.