L’Inter fa dietrofront: cancellata una cessione
Non parte più in questa sessione
Cambio di programma in casa Inter per quanto riguarda alcune mosse in uscita. In attesa di sbloccare la cessione di Asllani verso il Torino, dopo il mancato accordo del calciatore con il Bologna, a centrocampo il club nerazzurro avrebbe deciso di rinunciare ad una partenza che sembrava quasi scontata in questa sessione di mercato.
Come scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, sembra improbabile che a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva possa partire Piotr Zielinski. Il polacco non è centrale nel progetto interista, ma allo stesso tempo non ha riscosso grande interesse da altri club nei suoi confronti, né in Italia né in Arabia Saudita come sperava l’Inter.
Questa la versione del quotidiano sul futuro di Zielinski: “Non dovrebbe muoversi Zielinski: il centrocampista polacco chiaramente non è un intoccabile, però non ci sono stati interessamenti tali da portarlo a vedersi altrove, tanto meno dall’Arabia”.