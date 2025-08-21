“L’Inter guarda all’estero”: un colpo in mediana perde quota

Da alcuni giorni (una volta sfumato definitivamente il sogno Lookman) il primo obiettivo per il mercato dell’Inter è diventato un nuovo centrocampista. Il desiderio della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di trovare un giocatore forte e in grado di fare bene entrambe le fasi di gioco come Manu Kone della Roma.

Un nome alternativo al francese della Roma arriva dalla Ligue 1, ma l’edizione odierna di Tuttosport suggerisce anche altri due profili su cui l’Inter sta attentamente prendendo appunti. Si tratta di Mandela Keita del Parma – che Chivu ha già allenato e apprezzato nella passata stagione – e di Florentino del Benfica.

Secondo il quotidiano sportivo piemontese, l’Inter per questo nuovo acquisto a centrocampo sta però guardando all’estero ed è per questa ragione che le quotazioni di Keita sono scese molto negli ultimi giorni mentre rimane un’alternativa del tutto possibile quella di Florentino, soprattutto se il Benfica non superasse i playoff di Champions League.