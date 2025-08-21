L’Inter punta il “nuovo Manu Koné”: chiesti 30 milioni

Restano ancora pochi giorni prima della fine della sessione estiva di mercato che vedrà il suo tramonto nella serata di lunedì 1 settembre. La dirigenza dell’Inter si trova in una situazione scomoda perché ha un buon capitale da investire per uno o due colpi in entrata di alto livello ma nessuna trattativa vicina alla chiusura.

Uno dei profili che è maggiormente circolato nei giorni scorsi per quanto riguarda il mercato dell’Inter, è quello di Manu Koné. La Roma chiede però una cifra importante per cedere uno dei migliori centrocampisti che ha in rosa e per questo non è affatto scontato il suo arrivo in nerazzurro per giocare con la squadra di Chivu.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, un altro nome da tenere molto in considerazione per l’Inter è quello di Djaoui Cissé. Si tratta di un mediano classe 2004 di proprietà del Rennes che ha molte caratteristiche in comune con Koné e per questo piace: il club francese chiede però già la bellezza di 30 milioni di euro.