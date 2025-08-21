Il cambio numero non basta: ANNUNCIO sul futuro di Pavard

Nella giornata di ieri la notizia del cambio di numero di Benjamin Pavard che ha scelto la maglietta con il 5 (abbandonando il suo 28) aveva fatto pensare a un possibile indizio di mercato con la scelta dei nerazzurri di trattenere il difensore francese nonostante i molti rumours e indiscrezioni che circolano sul suo futuro.

Tuttavia, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, non è ancora del tutto certa la permanenza di Pavard all’Inter perché continua ad esserci un forte pressing da parte di un club arabo. Si tratta del Neom che insiste sul difensore ex Bayern ma che non ha gode dell’apprezzamento del giocatore. Queste le parole del giornalista:

“Anche oggi, nonostante abbia cambiato numero, Pavard è stato tartassato – nel senso buono del termine – da Galtier. L’allenatore francese del Neom sta provando ancora a convincere il difensore dell’Inter e il mercato saudita chiude una decina di giorni dopo ma al momento non c’è il via libera del giocatore”.