Asllani al Torino: ecco quanto può incassare l’Inter

Alla fine la volontà di Kristjan Asllani di restare in Serie A si è esaudita e il giocatore albanese potrà continuare a giocare in Italia, senza quindi dover prendere in considerazione le offerte dall’estero, pur salutando i nerazzurri. Non si tratta però di un addio a titolo definitivo e quindi l’Inter rinuncia a un incasso immediato.

Il bivio per Asllani nelle ultime ore era tra un futuro al Bologna e uno al Torino. Nonostante i rossoblù gli permettessero di poter giocare l’Europa League (dopo la vittoria dell’ultima Coppa Italia), il numero 21 dell’Inter ha scelto di trasferirsi nella formazione granata allenata dall’ex Lazio Marco Baroni.

Come riporta Alfredo Pedullà, Asllani si trasferisce al Torino in prestito oneroso (da 1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Si tratta quindi di un potenziale incasso da 12,5 milioni di euro ma tutto dipenderà dalla volontà di Cairo nel prossimo mese di giugno: se non avrà convinto, Asllani tronerà infatti all’Inter.