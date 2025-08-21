Niente Inter, va in Francia: Romano conferma il colpo

Uno dei giocatori che, secondo i quotidiani sportivi italiani, l’Inter aveva sondato nel corso di questa sessione estiva di mercato è quasi ufficialmente sfumato. Nelle prossime ore sono previste infatti le visite mediche e la firma sul contratto di un giovane talento classe 2004 che potrebbe aver fatto molto comodo a mister Cristian Chivu.

Si tratta di Julio Enciso, trequartista e seconda punta di proprietà del Brighton che è pronto a cambiare squadra a stretto giro di posta. Con la sua qualità e le sue giocate nell’ultima porzione di campo, il talento paraguaiano ha saputo conquistare i favori del pubblico e attraendo così anche le attenzioni di un grande club come il Chelsea.

I Blues hanno però già una rosa ampia e così Enciso l’anno prossimo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giocherà nello Strasburgo. Il club francese ha infatti la stessa proprietà del Chelsea e sono tante le operazioni in sinergia che legano queste due società. L’Inter per quindi l’occasione Enciso che è pronto a volare in Francia subito.