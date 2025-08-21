L’Inter cercava un ex Juve: ECCO la risposta finale

Negli ultimi giorni un giocatore che è stato spesso accostato all’Inter è anche un difensore che ha come particolarità quella di essere un ex giocatore della Juventus. Non sono stati pochi gli ex nerazzurri o bianconeri che si sono trasferiti da una parte all’altra di questa profonda rivalità e sembrava che anche quest’estate potesse ripetersi.

Il giocatore in questione è Renato Veiga, difensore centrale che nella seconda metà della passata stagione ha militato nella Juve ma senza essere riscattato dopo il prestito e così è tornato nel Chelsea proprietario del cartellino. Dopo alcune valutazioni dell’Inter su questo profilo e alcune proposte da parte degli agenti: ora è definito il suo futuro.

Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano, il prossimo club di Renato Veiga non sarà l’Inter perché la decisione del difensore portoghese classe 2003 è quella di trasferirsi al Villarreal. Il Chelsea è infatti pronto ad accettare un’offerta di oltre 25 milioni di euro da parte degli spagnoli per il cartellino del centrale ex Juve che dice così addio alla Serie A.