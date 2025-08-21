Asllani sceglie la nuova squadra: Inter NON soddisfatta

Nelle giornata di ieri qui su queste colonne abbiamo riportato la notizia dell’allontanamento di Kristjan Asllani dal Bologna, club che sembrava molto interessato a mettere sotto contratto il calciatore albanese dell’Inter ma che, appunto, stava riscontrando dei problemi in fase di trattativa con il giocatore e il suo entourage.

Adesso però, come riporta Sky Sport, c’è un altro club che è molto vicino ad Asllani. Si tratta del Torino e del suo nuovo allenatore Marco Baroni che ha chiesto un nuovo regista per la sua squadra e la scelta è ricaduta sul numero 21 dell’Inter. Sembra che sia stato lo stesso centrocampista a decidere di optare per i granata anziché per il Bologna.

Tuttavia, l’Inter per chiudere questa uscita rischia di non essere soddisfatta al 100% dato che le informazioni note al momento indicano che il trasferimento di Asllani al Torino avverrà solo in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri rinunciano quindi a un incasso immediato che avrebbe fatto comodo e corrono il rischio che il regista torni la prossima estate.