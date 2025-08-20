20 Agosto 2025

Salta ancora la cessione: resta all’Inter per QUESTO motivo

Cosa sta succedendo

Beppe Marotta prima di Como-Inter

C’è grande fermento in questi ultimi giorni per quanto riguarda le cessioni in casa Inter. Dopo la partenza di Zalewski, i nerazzurri stanno cercando di piazzare anche Asllani, ma la trattativa sembra essersi arenata. Una brutta notizia, che si estende anche a un altro giocatore in uscita.

Infatti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, starebbe andando sempre più verso il no il passaggio di Tomas Palacios al Rayo Vallecano. Il difensore, arrivato meno di un anno fa, non ha mai convinto e già a gennaio era stato spedito in prestito.

L’Inter sta provando a trovargli una nuova sistemazione in questa sessione di mercato, ma dopo essere saltate le piste Basilea e Olympiacos, adesso anche il trasferimento in Liga pare destinato a tramontare. Il motivo? Il passaporto da extracomunitario di Palacios, scrive la Rosea.

Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.