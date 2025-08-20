Salta ancora la cessione: resta all’Inter per QUESTO motivo

C’è grande fermento in questi ultimi giorni per quanto riguarda le cessioni in casa Inter. Dopo la partenza di Zalewski, i nerazzurri stanno cercando di piazzare anche Asllani, ma la trattativa sembra essersi arenata. Una brutta notizia, che si estende anche a un altro giocatore in uscita.

Infatti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, starebbe andando sempre più verso il no il passaggio di Tomas Palacios al Rayo Vallecano. Il difensore, arrivato meno di un anno fa, non ha mai convinto e già a gennaio era stato spedito in prestito.

L’Inter sta provando a trovargli una nuova sistemazione in questa sessione di mercato, ma dopo essere saltate le piste Basilea e Olympiacos, adesso anche il trasferimento in Liga pare destinato a tramontare. Il motivo? Il passaporto da extracomunitario di Palacios, scrive la Rosea.