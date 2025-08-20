20 Agosto 2025

Asllani non trova l’accordo: il Bologna cambia obiettivo

Il punto sulla trattativa

L’avventura di Kristjan Asllani all’Inter sembra essere al capolinea ormai da diverse settimane. Tuttavia, dopo aver rifiutato il Real Betis, ora anche la trattativa per il sup passaggio al Bologna sembra essersi bloccato.

Secondo calciomercato.com, Asllani non starebbe trovando l’accordo per due motivi: il primo è la questione legata all’ingaggio, la seconda al progetto rossoblù, con delle peprlessità sul gioco di Vincenzo Italiano.

Per questi motivi, allora, il Bologna avrebbe virato su Nicolussi Caviglia del Venezia. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra superiore ai 9 concordati con l’Inter, ma con un margine maggiore per trovare l’accordo con il giocatore sull’ingaggio.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.