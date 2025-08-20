20 Agosto 2025
Asllani non trova l’accordo: il Bologna cambia obiettivo
Il punto sulla trattativa
L’avventura di Kristjan Asllani all’Inter sembra essere al capolinea ormai da diverse settimane. Tuttavia, dopo aver rifiutato il Real Betis, ora anche la trattativa per il sup passaggio al Bologna sembra essersi bloccato.
Secondo calciomercato.com, Asllani non starebbe trovando l’accordo per due motivi: il primo è la questione legata all’ingaggio, la seconda al progetto rossoblù, con delle peprlessità sul gioco di Vincenzo Italiano.
Per questi motivi, allora, il Bologna avrebbe virato su Nicolussi Caviglia del Venezia. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra superiore ai 9 concordati con l’Inter, ma con un margine maggiore per trovare l’accordo con il giocatore sull’ingaggio.