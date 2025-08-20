Zazzaroni RIVELA il nuovo obiettivo Inter: “Piace parecchio”

L’Inter è alla ricerca di un profilo a centrocampo in grado di aggiungere al reparto fisicità e solidità in entrambe le fasi. Manu Koné poteva essere il principale obiettivo del club, ma la Roma sembra non voler più aprire alla cessione. In queste ore, allora, stanno spuntando nomi nuovi.

Secondo Ivan Zazzaroni, in particolare, ci sarebbe un profilo che “piace parecchio all’Inter”, come riportato sul suo profilo Instagram. Il direttore del Corriere dello Sport, infatti, ha parlato dell’interesse nerazzurro per Adrien Rabiot, ormai fuori rosa al Olympique Marsiglia, per problemi comportamentali. Zazzaroni ha specificato come non ci sarebbero stati al momento contatti tra le parti.

Questo il suo post: