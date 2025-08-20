20 Agosto 2025

Chivu sceglie il preferito in difesa: servono 30 MILIONI

Il tecnico ha il suo preferito

Sono giorni di riflessione in casa Inter per quanto riguarda i prossimi investimenti da fare per completare la rosa. Abbandonato Ademola Lookman, la dirigenza nerazzurra si dovrà concentrare su un colpo a centrocampo e uno in difesa, per soddisfare le richieste di Chivu.

Per il reparto arretrato, il tecnico nerazzurro avrebbe già espresso una preferenza: il nome prescelto, come riportato dal Messaggero Veneto, sarebbe quello di Oumar Solet dell’Udinese, da tempo nel mirino dell’Inter.

Come sottolineato dal quotidiano locale, Chivu lo preferirebbe a Kim Min-Jae, in uscita dal Bayern Monaco. Tuttavia, per riuscire a convincere i Pozzo a lasciarlo partire, potrebbe servire un’offerta complessiva di almeno 30 milioni di euro.

Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.