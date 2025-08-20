Ritorno di fiamma Inter per DUE obiettivi in Premier League

Dopo l’addio definitivo al possibile acquisto di Ademola Lookman, l’Inter è ora al lavoro per completare il proprio mercato rinforzando altri reparti. Oltre al grande colpo a centrocampo, si ragiona anche su investimento in difesa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’occasione giusta potrebbe arrivare dagli esuberi della Premier League, con due vecchi obiettivi del club potrebbero salutare i rispettivi club in questa sessione di mercato.

Si tratta di Trevoh Chalobah del Chelsea e Jakub Kiwior dell’Arsenal. Entrambi sembrano sacrificabili, nonostante il primo sia partito titolare nell’esordio in campionato, mentre il secondo, accostato anche al Porto, è stato blindato da Arteta.