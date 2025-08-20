Biglietti Inter-Torino: prezzi e come acquistare

Finalmente si comincia, è tempo di immergerci nella nuovissima Serie A 2025/2026. Per la formazione di Cristian Chivu, la data segnata in rosso sul calendario è quella di lunedì 25 agosto quando alle ore 20.45 a San Siro si giocherà Inter-Torino.

Una sfida subito di livello per la squadra nerazzurra che nel frattempo prosegue le manovre sul mercato in entrata. Da qui alla fine della finestra estiva, infatti, Chivu si aspetta almeno un paio di rinforzi, rispettivamente in difesa e a centrocampo. Nella testa del tecnico, però, è ora di pensare esclusivamente al campo e al primo impegno ufficiale contro il Torino.

Biglietti Inter-Torino, 25 agosto 2025: fasi di vendita

Per Inter-Torino di lunedì 25 agosto delle ore 20:45 è già disponibile la vendita libera dei biglietti. L’Inter non ha più in programma alcuna fase di vendita dedicati ai soli abbonati o possessori di tessera Inter Club. Per acquistare un biglietto per Inter-Torino sarà quindi necessario dirigersi sul sito ufficiale del club e acquistare uno degli tagliandi a disposizione.

Biglietti Inter-Torino, 25 agosto 2025: prezzi

Di seguito l’elenco di tutti i vari settori dello stadio Giuseppe Meazza (con ancora al loro interno dei posti liberi) ancora a disposizione e i relativi prezzi per un singolo biglietto per assistere a Inter-Torino.

BASE:

TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 70 EURO

POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 90 EURO

POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 110 EURO

SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 35 EURO

TERZO ROSSO – 10 EURO

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 120 EURO

POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 80 EURO

PRIMO ARANCIO – 75 EURO

PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 29 EURO

SECONDO ARANCIO (U30) – 29 EURO

SECONDO VERDE (U30) – 25 EURO

SECONDO BLU – 19 EURO

PLUS:

TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 80 EURO

POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 110EURO

POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 130 EURO

SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 39 EURO

TERZO ROSSO – 14 EURO

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 139 EURO

POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 99 EURO

PRIMO ARANCIO – 88 EURO

PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 33 EURO

SECONDO ARANCIO (U30) – 34 EURO

SECONDO BLU (U16) – 22 EURO

HOSPITALITY:

TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 249 EURO

SKYLOUNGE ARANCIO 3 – 299 EURO

PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 149 EURO