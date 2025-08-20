Biglietti Inter-Torino: prezzi e come acquistare
Le info per l'esordio stagionale a San Siro
Finalmente si comincia, è tempo di immergerci nella nuovissima Serie A 2025/2026. Per la formazione di Cristian Chivu, la data segnata in rosso sul calendario è quella di lunedì 25 agosto quando alle ore 20.45 a San Siro si giocherà Inter-Torino.
Una sfida subito di livello per la squadra nerazzurra che nel frattempo prosegue le manovre sul mercato in entrata. Da qui alla fine della finestra estiva, infatti, Chivu si aspetta almeno un paio di rinforzi, rispettivamente in difesa e a centrocampo. Nella testa del tecnico, però, è ora di pensare esclusivamente al campo e al primo impegno ufficiale contro il Torino.
Biglietti Inter-Torino, 25 agosto 2025: fasi di vendita
Per Inter-Torino di lunedì 25 agosto delle ore 20:45 è già disponibile la vendita libera dei biglietti. L’Inter non ha più in programma alcuna fase di vendita dedicati ai soli abbonati o possessori di tessera Inter Club. Per acquistare un biglietto per Inter-Torino sarà quindi necessario dirigersi sul sito ufficiale del club e acquistare uno degli tagliandi a disposizione.
Biglietti Inter-Torino, 25 agosto 2025: prezzi
Di seguito l’elenco di tutti i vari settori dello stadio Giuseppe Meazza (con ancora al loro interno dei posti liberi) ancora a disposizione e i relativi prezzi per un singolo biglietto per assistere a Inter-Torino.
BASE:
TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 70 EURO
POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 90 EURO
POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 110 EURO
SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 35 EURO
TERZO ROSSO – 10 EURO
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 120 EURO
POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 80 EURO
PRIMO ARANCIO – 75 EURO
PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 29 EURO
SECONDO ARANCIO (U30) – 29 EURO
SECONDO VERDE (U30) – 25 EURO
SECONDO BLU – 19 EURO
PLUS:
TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 80 EURO
POLTRONCINA ROSSA (N-T) – 110EURO
POLTRONCINA ROSSA (O-S) – 130 EURO
SECONDO ROSSO LATERALE (RIDUZIONE U30) – 39 EURO
TERZO ROSSO – 14 EURO
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 – 139 EURO
POLTRONCINA ARANCIO (157/163) – 99 EURO
PRIMO ARANCIO – 88 EURO
PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 33 EURO
SECONDO ARANCIO (U30) – 34 EURO
SECONDO BLU (U16) – 22 EURO
HOSPITALITY:
TRIBUNA ONORE C (RIDUZIONE U16) – 249 EURO
SKYLOUNGE ARANCIO 3 – 299 EURO
PRIMO ARANCIO LATERALE SUD (U16) – 149 EURO