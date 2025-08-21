Romano ufficializza Diouf all’Inter: “Visite e firma”

Tutto fatto per il nuovo acquisto che l’Inter si appresta ad annunciare ufficialmente. Dopo l’accelerata improvvisa di questo pomeriggio, arrivata in seguito all’accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani al Torino, il club nerazzurro ha raggiunto l’intesa totale con il Lens per il trasferimento immediato di Andy Diouf.

Come confermato da Fabrizio Romano, l’affare tra i due club è in dirittura d’arrivo. L‘Inter pagherà ben 20 milioni di euro per il centrocampista francese, anche se con i bonus l’operazione finale potrebbe raggiungere i 25 milioni complessivi. Diouf, classe 2003, è atteso questo weekend a Milano per sottoporsi alle visite mediche e siglare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2030.