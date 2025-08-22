Dumfries: “Ho scelto di stare qui. Scudetto? Ecco chi vince”

In vista della ripartenza della Serie A, i colleghi di DAZN hanno intervistato Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter ha parlato della lotta Scudetto, del suo possibile addio in estate e anche della “lite” tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu che ha animato il mondo nerazzurro dopo l’eliminazione al Mondiale per Club. Di seguito le dichiarazioni del calciatore olandese.

SCUDETTO – “Favorita? Per me è sempre l’Inter. Abbiamo una squadra davvero ottima, naturalmente durante la stagione tutto deve allinearsi alla perfezione se vuoi vincere. La scorsa stagione è stata tosta per noi, abbiamo perso alcuni punti e potevamo staccare la concorrenza… Alcuni dettagli, sono cose che accadono durante la stagione. Ma abbiamo imparato da quell’esperienza e per me siamo noi i favoriti”.

FUTURO – “È sempre stato chiaro per me che l’obiettivo fosse rimanere all’Inter. Sono un giocatore di questo club e so che anche il pensiero del club è questo. Molti hanno parlato di un mio trasferimento, ma non ho mai avuto dubbi e lo stesso è valso per il club. Sono molto contento e voglio continuare qui”.

LAUTARO E CALHANOGLU – “Ero molto calmo in quella situazione e realistico. So che hanno lavorato tanto e forte, come tutti. Entrambi Lautaro e Calhanoglu sono due vincenti e sono molto competitivi, sono uomini, hanno parlato tra di loro e col gruppo. Siamo gli stessi di prima, uniti, carichi e pronti, siamo una famiglia e le cose in famiglia possono succedere. Non vincere titoli non è abbastanza per l’Inter, ora stiamo lavorando insieme per vincere”.