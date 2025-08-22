“Totale apprezzamento”: Al-Hilal all’assalto di Ausilio
Il ds nel mirino degli arabi
L’Arabia Saudita torna a bussare alla porta dell‘Inter dopo aver già ‘scippato’ lo scorso giugno Simone Inzaghi dalla panchina nerazzurra. Confermando quanto già riportato nei giorni scorsi, Gianluigi Longari di Sportitalia ha ribadito il fortissimo interesse da parte dello stesso Al-Hilal – club del tecnico piacentino – nei confronti del direttore sportivo interista, Piero Ausilio.
Il ds nerazzurro ha un legame molto stretto con l’Inter, ma non è escluso che possa vacillare dinnanzi ad un’offerta economica molto importante. Queste le ultime: “Arrivano conferme rispetto al totale apprezzamento di Al-Hilal nei confronti del profilo di Piero Ausilio dell’Inter per il ruolo di Direttore Sportivo del club, come svelato in esclusiva due settimane fa”.