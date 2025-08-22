Zazzaroni ANNUNCIA: “50 milioni per il nuovo difensore”

Dopo l’innesto per il centrocampo che porta il nome di Andy Diouf, l’Inter si muoverà sul mercato per completare anche il reparto difensivo dove serve un nuovo centrale che possa essere già pronto per giocare subito ma anche che possa essere un profilo futuribile e in grado di crescere nelle prossime stagioni.

Secondo Ivan Zazzaroni un profilo che l’Inter voleva prendere era quello di Jérémy Jacquet, talentuoso difensore centrale classe 2005 che gioca nel Rennes e nella nazionale francese U21. Tuttavia, la richiesta del club transalpino è stata molto alta e ora sembra difficile un’intesa. Queste le parole del giornalista:

“Un mercato da pazzi: quando l’Inter si è mossa col Rennes per Jéremy Jacquet, 20 anni, difensore effettivamente molto forte, si è sentita rispondere “50 milioni”. Non escludo che possa fermarsi qui, visto che 40 e 50 milioni sono le cifre che escono dalla bocca di chi vende. Ne sa qualcosa anche la Roma che si era interessata a Cissé offrendone 25″.