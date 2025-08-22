MEGA offerta all’Inter per il centrocampista: la risposta

Non solo nuove operazione in entrata con l’Inter che ha chiuso per l’arrivo di Andy Diouf dal Lens e che continua a cercare un difensore con le giuste caratteristiche, ma anche possibili cessioni dalla rosa nerazzurra. Come riporta oggi Fabrizio Romano, c’è stato un tentativo dall’estero per un centrocampista.

Si tratta dell’Utrecht che avrebbe mosso un’importante proposta a Thomas Berenbruch. Il giovane centrocampista dell’Inter è uno dei migliori prodotti del settore giovanile nerazzurro per quanto riguarda la squadra che ha vinto l’ultima edizione del campionato Primavera 1 e quest’anno si misurerà con l’Under 23.

Proprio per questo suo talento che sembra essere molto importante e dal sicuro avvenire, la dirigenza nerazzurra ha declinato la proposta del club olandese per Berenbruch. Il progetto Under 23 punta a far crescere proprio questi talenti in uscita dalla Primavera e l’Inter non vuole perdere adesso uno dei migliori.