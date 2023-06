TMW – Esposito brilla al Mondiale U-20: due squadre su di lui

Francesco Pio Esposito è uno dei grandi talenti della Primavera dell’Inter. L’attaccante si sta mettendo in mostra con l’Italia nel Mondiale U-20, giocando spesso da titolare nel percorso che ha condotto gli Azzurrini alla finale.

Il classe 2005, autore anche di bellissimo gol di tacco nei quarti, sta così attirando l’attenzione di molti club, come riportato da Tutto Mercato Web. Sull’attaccante di proprietà nerazzurra, infatti, sarebbero finiti i riflettori di Borussia Dortmund e RedBull Salisburgo, ma non sarebbero le uniche interessate. Esposito ha il contratto in scadenza nel 2024.

L’opinione di Passione Inter

Esposito è un giocatore di grande talento, questo è fuori da ogni dubbio. Basti pensare che al Mondiale U-20 è titolare, nonostante sia uno dei più giovani dell’Italia e dell’intera manifestazione. Non stupisce allora l’interesse di due squadre che sui talenti investono molto e sui quali lavorano con altrettanta cura. L’Inter ha un gioiello grezzo tra le mani, farselo sfuggire troppo presto sarebbe un peccato.