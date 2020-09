TMW – Nainggolan-Cagliari, l’Inter chiede Walukiewicz: Giulini frena, si tratta

Il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari sta per diventare realtà. Dopo essere sceso in campo per qualche minuto durante Inter-Fiorentina, nella giornata di ieri il club nerazzurro ha comunicato la sua assenza per il match di questo pomeriggio a causa di una faringite. Nel corso della tarda serata di ieri, però, sono arrivate diverse conferme: la trattativa di mercato con i sardi è vicina alla definizione sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato complessivamente a 12 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, l’accordo sulle contropartite tecniche da inserire nell’affare non è ancora stato trovato. L’Inter, infatti, avrebbe chiesto al Cagliari Sebastian Walukiewicz, difensore centrale classe 2000 valutato circa 8 milioni di euro. Giulini, però, non sembra convinto dall’idea. I profili dei giovani Ladinetti, Biancu e Lella, infine, restano molto caldi: tutte e tre, in caso, rimarrebbero nel giro delle giovanili almeno per un altro anno.

