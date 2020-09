Benevento-Inter, le probabili formazioni: dentro tutti gli acquisti, torna Skriniar da titolare?

Alle ore 18 di questa sera, allo stadio Ciro Vigorito, andrà in scena il recupero della prima giornata di Serie A Benevento-Inter. Un po’ di turnover in arrivo per Antonio Conte, che farà dei cambi rispetto alla formazione scesa in campo sabato sera contro la Fiorentina. Dentro tutti i nuovi acquisti, tra i quali ci sarà quindi l’esordio dal primo minuto sia per Achraf Hakimi che per Arturo Vidal.

Per Kolarov sarà la seconda da titolare, al fianco del quale torneranno Stefan de Vrij (dopo la squalifica) e Milan Skriniar (escluso sabato per scelta tecnica). In mezzo al campo, di fianco al cileno, dovrebbero essere Gagliardini e Sensi, con Young sulla sinistra. In avanti, infine, Sanchez rileva Lautaro Martinez al fianco di Lukaku.

Le probabili formazioni di Benevento-Inter

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hatemaj; R. Insigne, Moncini, Sau. All. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Sensi, Vidal, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<