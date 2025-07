Trattativa saltata per l’Inter: si valutano altri obiettivi

Nei giorni scorsi secondo diverse voci di mercato, rilanciate soprattutto dai quotidiani, l’Inter sarebbe stata in trattativa con un altro club di Serie A. La società in questione sarebbe la Fiorentina che era venuta a bussare alla porta dei nerazzurri per un suo giocatore e la dirigenza pregustava già un buon incasso.

Il calciatore in questione è Kristjan Asllani che, come già raccontato qui su Passione Inter, vuole restare a giocare in Serie A e infatti alcuni giorni fa ha rifiutato la proposta del Betis che aveva trattato con Marotta e Ausilio. Tuttavia, dopo un approccio iniziale per il regista albanese anche la Fiorentina sembra essersi tirata fuori.

La notizia viene rilanciata da Orazio Accomando di Sport Mediaset che rivela come al momento non sia in corso una trattativa tra Inter e Fiorentina per Asllani perché il nuovo allenatore viola, Stefano Pioli, vuole prima valutare tutti i centrocampisti che ci sono già in rosa e poi fare le giuste scelte di mercato con la società spostandosi forse su altri obiettivi.