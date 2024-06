TRIS di talenti per l’Inter: “Summit per Ausilio e Baccin”

Con la rosa per la prossima stagione ormai completa, l’Inter guarda già al futuro e valuta alcuni profili sui quali investire per gli anni a venire. In queste settimane, Ausilio e Baccin avrebbero avuto discorsi con diversi club di Serie A e Serie B proprio in questo senso.

Secondo Tuttosport, da questi incontri sarebbe emerso un terzetto di nomi: Tennar Tessmann del Venezia, Adrian Bernabé del Parma e Giovanni Leoni della Sampdoria. Si tratta di profili che l’Inter proverà ad acquistare oggi, a determinate condizioni, per poi girarli in prestito per un anno, prima di decidere se puntare o meno su di loro.