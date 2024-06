Rinnovo Inzaghi, serve un altro incontro: “L’Inter non cambia idea”

La trattativa è ancora in corso, ma non sembrano esserci dubbi sul rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter, che, stando alle parole del Corriere dello Sport, potrebbe arrivare prima dell’inizio del ritiro nerazzurro. Prima, però, sarà necessario un altro incontro.

Un faccia a faccia con l’agente Tullio Tinti, nel quale l’Inter ribadirà le sue posizioni in merito a ingaggio e durata del nuovo contratto. Inzaghi vorrebbe un accordo fino al 2027, con uno stipendio che non scenda sotto i i 6,5 milioni di euro.

Marotta e Ausilio, però, non sembrano disposti a cambiare idea: il rinnovo sarà di un anno, fino al 2026, come accaduto già nei precedenti prolungamenti, e lo stipendio non dovrebbe superare di molto i 6 milioni di euro.

La prossima settimana, se le parti troveranno un punto d’incontro, potrebbe esserci a fumata bianca, altrimenti si proseguirà nelle contrattazioni. Sempre con la massima cordialità.