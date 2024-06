L’Inter crede ancora in Gudmundsson: “Due indizi dal Genoa”

L’operazione Josep Martinez in chiusura nei prossimi giorni non dovrebbe interrompere i rapporti tra Inter e Genoa. I nerazzurri, infatti, non hanno rinunciato all’idea di portare Albert Gudmundsson a Milano. E potrebbero esserci due indizi a favorire l’operazione.

Entrambi, come riporta La Gazzetta dello Sport, arrivano proprio dal club ligure. Il primo sono le parole del presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, che ha affermato nelle scorse settimane che aiuterà il giocatore a realizzare i suoi sogni, con diverse squadre italiane ed estere su di lui. E l’Inter potrebbe partire avanti in questo senso, avendo già il sì del giocatore.

L’altro indizio è legato all’interesse che il Genoa aveva manifestato per Gaetano Oristanio. Il classe 2002, infatti, ha caratteristiche simili a Gudmundsson e potrebbe evidenziare la volontà di trovare un sostituto dell’islandese già da ora. E non è detto, scrive sempre la Rosea, che l’attaccante non possa rientrare nell’operazione come contropartita tecnica.