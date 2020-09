TS – Cessione prima di procedere con acquisto di Darmian: ipotesi giovane contropartita

Mentre quest’oggi la squadra inizierà a pieno regime la preparazione per la stagione sempre più imminente, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sul mercato. Con Kolarov che ieri ha svolto le visite mediche, e Vidal in dirittura d’arrivo, Marotta ed Ausilio si stanno concentrando su Matteo Darmian. Per il terzino sinistro, rinforzo chiesto da Conte, gli accordi sono stati sottoscritti da tempo: contratto quadriennale con stipendio di circa due milioni.

Con il Parma, invece, è stato raggiunto un accordo sulla base di 2,5 milioni, cifra che l’Inter vorrebbe ricavare da qualche cessione. Non è però questa l’unica ipotesi. Nella trattativa potrebbe anche entrare anche una contropartita, magari un giovane. Lo riporta Tuttosport.

