TS – Inter, Marotta metta a punto i “regali Champions”

Settimane intense per i dirigenti nerazzurri

Pietro Magnani

L'Inter, galvanizzata dall'approdo agli ottavi di finale di Champions League dopo un decennio e dalla rimonta in campionato, non ha intenzione di svegliarsi. Per continuare a sognare però serviranno rinforzi mirati, non solo per questa stagione, ma anche per quelle a venire. Perciò, come riportato da Tuttosport, Marotta sta già pianificando le prossime mosse.

Nei prossimi giorni Marotta ed Ausilio si incontreranno per un meeting di mercato. L'argomento caldo saranno le prossime mosse: meglio agire già a gennaio o invece portarsi avanti fin da ora per le operazioni estive? Intanto che si cercano di capire i margini di manovra per nuove trattative, l'Inter consoliderà quelle avviate. A giorni è atteso a Milano Botines, agente del portiere Onana, per definire gli ultimi dettagli del quadriennale che firmerà il suo assistito a inizio anno in vista del prossimo giugno. Entro Natale poi ci sarà la firma di Dimarco sul prolungamento e, si spera, di Brozovic, con cui si lavora ancora per limare la distanza, già considerevolmente ridotta.

A fine gennaio poi si intavolerà una trattativa con Perisic, per cui c'è già l'alternativa pronta: Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Per dare più profondità alla difesa poi si intensificheranno i contatti con i due futuri parametri zero Ginter e Luis Felipe.