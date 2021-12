Champions League, ecco quando l’Inter avrà il verdetto su Barella

La speranza è ancora viva

L'espulsione di Nicolò Barella ha creato un problema piuttosto importante per Simone Inzaghi. L'Inter infatti, quasi certamente, avrà un sorteggio molto complesso per gli ottavi di finale, considerate le squadre sorteggiabili dai nerazzurri. Il rischio poi, come riportato da Corriere dello Sport, è di non riuscire nemmeno a preparare la sfida al meglio, visto che il "destino" di Barella si saprà proprio a ridosso dell'andata.