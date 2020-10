TS – Inter, prende quota lo scambio Izzo-Vecino con plusvalenza: i dettagli dell’affare

Oltre agli impegni di campo, con la sfida di domani in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter continua a lavorare anche sul mercato. Un calciatore in uscita da Milano è Matias Vecino, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. L’uruguaiano poche settimane fa sembrava destinato ad approdare al Napoli, ma l’affare non è poi definitivamente decollato a causa delle condizioni fisiche non ottimali del calciatore.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, in queste ore si è scaldato l’asse Inter-Torino. Le due società starebbero intavolando uno scambio, con Vecino in granata e Armando Izzo alla corte di Conte. Dopo la chiusura dell’ultima finestra di mercato, infatti, Vagnati e Ausilio si sarebbero dati appuntamento per i giorni prima di dicembre per definire l’operazione.

C’è in ballo una plusvalenza da 25 milioni di euro, cioè la valutazione che i due club fanno dei propri calciatori. Si tratta quindi di uno scambio alla pari che andrebbe bene a tutte e due le squadre. Il tecnico leccese, infatti, da tempo stima il centrale del Torino, ritenuto ideale per il suo schieramento a tre.

