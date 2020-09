TS – Lautaro, il mercato volge al termine: il Barcellona fa meno paura

Le vie del calciomercato restano sempre infinite, ma più passano i giorni e sempre più viva in casa Inter è la consapevolezza che Lautaro Martinez possa rimanere ancora un’altra stagione a Milano. Durante gli scorsi mesi, specialmente quando i campionati erano ancora fermi causa lockdown, c’era stato più di un contatto con il Barcellona per trattare la partenza dell’argentino in Spagna. Ma, in quell’occasione, la dirigenza interista ebbe il merito di non piegarsi alla corte dei blaugrana, imponendo cifre e modalità per un’eventuale trattativa.

Come ribadito questa mattina da Tuttosport, oggi è più probabile che Lautaro Martinez rinnovi il suo contratto con l‘Inter. Di questo, ad esempio, si è parlato nel colloquio avuto con gli agenti dell’attaccante nell’incontro a Milano avvenuto lo scorso 14 settembre. L’ex Racing de Avellaneda, del resto, non ha mai palesato alcuna volontà di andar via, ma anzi ha sempre ribadito di sentirsi come a casa in maglia nerazzurra anche grazie al feeling straordinario instaurato con Lukaku.

Insomma, a pochi giorni dalla chiusura del mercato e con un Barcellona in piena crisi economica, come dimostrato dai test del precampionato che lo hanno visto tra i calciatori più in forma della rosa nerazzurra, il Toro sembra avere la testa solo per l’Inter e per quel primo trofeo che vuole finalmente vincere e regalare a tutti i tifosi interisti.

