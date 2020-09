TS – Inter, le ultime sulla formazione che affronterà la Fiorentina: Hakimi e Kolarov dal primo minuto

Antonio Conte studia l’undici che darà il via alla stagione ufficiale dell’Inter. Nell’impegno contro la Fiorentina, i nerazzurri partiranno subito con i due colpi di mercato, Hakimi e Kolarov, titolari. Partenza dal primo minuto anche per Perisic, mentre ci sono dubbi per Vidal, scrive TuttoSport.

Il centrocampista cileno ieri non si è potuto allenare per motivi burocratici. Difficile dunque una maglia da titolare per lui. Maglia che invece avrà Bastoni che sostituirà lo squalificato De Vrij, che rientrerà mercoledì (0re 18:00) nel recupero della prima giornata contro il Benevento.

Gli altri due centrali, Ranocchia e Skriniar, non sono stati presi in considerazione data la loro presenza sulla lista dei partentiIl terzetto difensivo sarà infine composto da D’Ambrosio a destra. A centrocampo, invece, Eriksen è stato provato al posto di Vidal (per i motivi di cui sopra), ma la partenza del cileno da titolare non è cosa da escludere.

