Mercato – Vecino, distanza colmabile tra Inter e Napoli: c’è fiducia

Dopo l’intervento al menisco realizzato in artroscopia a Barcellona dal professor Ramón Cugat lo scorso 21 luglio, Matias Vecino sta pian piano recuperando pienamente prima di ottenere il via libera per il ritorno sui campi di gioco. Secondo le previsioni, il centrocampista uruguagio potrebbe rimettersi in sesto ad inizio novembre, saltando praticamente tutta la primissima fase di stagione. Un dettaglio, questo, che sta ostacolando l’Inter nel tentativo di cedere il ragazzo.

Negli ultimi giorni, però, approfittando della situazione per strappare eventualmente uno sconto, si è fatto sotto il Napoli con una certa insistenza. Gennaro Gattuso nutre infatti parecchia stima nei confronti dell’uruguagio e lo vorrebbe nella sua formazione per riempire la casella lasciata vuota dall’addio di Allan. Come scritto questa mattina da Tuttosport, intorno alla trattativa con l’Inter filtra tanta fiducia, nonostante la prima offerta partenopea – equivalente ad un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni – sia ancora distante dall’obbligo che i nerazzurri vorrebbero inserire a 18 milioni.

